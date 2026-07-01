Informations pratiques

Tonnay-Charente

Grand marché aux livres

quai de la Libération Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

6ème édition du Marché aux Livres de Tonnay-Charente !

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quai de la Libération Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 16 14 50 animations@tonnay-charente.fr

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English : Large book fair

The 6th Tonnay-Charente Book Fair!

L’événement Grand marché aux livres Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan