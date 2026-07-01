AGENDA · Tonnay-Charente
Grand marché aux livres Tonnay-Charente
dimanche 26 juillet 2026 · Tonnay-Charente
Informations pratiques
Tonnay-Charente
Grand marché aux livres
quai de la Libération Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
6ème édition du Marché aux Livres de Tonnay-Charente !
.
quai de la Libération Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 16 14 50 animations@tonnay-charente.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Large book fair
The 6th Tonnay-Charente Book Fair!
L’événement Grand marché aux livres Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Tonnay-Charente (Charente-Maritime)
- Visite guidée semi-nocturne Quand la nuit révèle l’histoire de Tonnay-Charente Jardin des Capucins Tonnay-Charente 16 juillet 2026
- Les Jeudis Ô Quais Quai de la Libération Tonnay-Charente 17 juillet 2026
- Grand destockage ZA de la croix biron Tonnay-Charente 31 juillet 2026
- Fête de la ruralité Tonnay-Charente 15 août 2026
- Salon Gastronomie Artisanat 2026 rue Joliot-Curie Tonnay-Charente 14 novembre 2026