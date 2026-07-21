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AGENDA · Tonnay-Charente

Festival des aventuriers Salle des fêtes Tonnay-Charente

samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes · Tonnay-Charente

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Rue Joliot-Curie
Ville
17430 Tonnay-Charente
Département
Charente-Maritime
Tarif
3 3 3 par séance

Tonnay-Charente

Festival des aventuriers

Salle des fêtes Rue Joliot-Curie Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

par séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Nouvelle édition avec Ludovic Hubler en invité spécial.
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Salle des fêtes Rue Joliot-Curie Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 58 50 45  maraize@sfr.fr

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English : Adventurers’ Festival

New edition featuring Ludovic Hubler as a special guest.

L’événement Festival des aventuriers Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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