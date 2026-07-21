Festival des aventuriers Salle des fêtes Tonnay-Charente
samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes · Tonnay-Charente
Informations pratiques
Tonnay-Charente
Festival des aventuriers
Salle des fêtes Rue Joliot-Curie Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
par séance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Nouvelle édition avec Ludovic Hubler en invité spécial.
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Salle des fêtes Rue Joliot-Curie Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 58 50 45 maraize@sfr.fr
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English : Adventurers’ Festival
New edition featuring Ludovic Hubler as a special guest.
L’événement Festival des aventuriers Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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