Conférence Lecture L’Odyssée de Homère Mairie Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains

Conférence Lecture L’Odyssée de Homère

Mairie 66 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13 22:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-06

Le temps d’une soirée l’écrivaine conteuse Sophie Salleron vous proposera une conférence lecture de l’Odyssée d’Homère.

Réservation auprès de l’office de tourisme de Saint-Trojan les Bains (30 personnes max).

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Mairie 66 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 86

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English : Conference Lecture The Odyssey by Homer

For one evening, storyteller Sophie Salleron offers a lecture-reading of Homer’s Odyssey.

Bookings at the Saint-Trojan les Bains tourist office (30 people max).

L’événement Conférence Lecture L’Odyssée de Homère Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes