Conférence Lee Miller Le Pixel Orthez
mercredi 16 septembre 2026 · Le Pixel · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Conférence Lee Miller
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Dans le cadre du programme artistique Les mercredis de l’art .
Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.
L’objectif de cette conférence est de rendre hommage à la sensibilité et à la puissance du regard de cette photographe surréaliste, inventive qui a été également l’une des premières femmes reporters de guerre.
Tout public.
Ces conférences visent à faire acquérir des repères culturels, de façon dynamique et intelligible, à travers la (re)découverte d’un ou une artiste, d’un chef d’œuvre, ou encore d’un thème transversal majeur dans l’histoire de l’art classique et contemporain. .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesmercredisdelart1@gmail.com
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English : Conférence Lee Miller
L’événement Conférence Lee Miller Orthez a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn
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