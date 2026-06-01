Conférence Les architectes de la Reconstruction de Falaise par Éloïse Brégant-Belin Mémorial de Falaise Falaise mercredi 24 juin 2026.

Falaise

Conférence Les architectes de la Reconstruction de Falaise par Éloïse Brégant-Belin

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 11:00:00

fin : 2026-06-24 12:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Rendez-vous le mercredi 24 juin au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire. Au programme, Les architectes de la Reconstruction de Falaise par Éloïse Brégant-Belin

Rendez-vous le mercredi 24 juin au Mémorial de Falaise pour une nouvelle conférence proposée dans le cadre des Mercredis de l’Histoire.

Au programme, Les architectes de la Reconstruction de Falaise par Éloïse Brégant-Belin, architecte HMONP et doctorante chargée de recherche à la Mairie de Falaise. Elle consacre ses travaux à la Reconstruction de Falaise (1944-1970). Depuis décembre 2024, elle mène une thèse qui explore la manière dont la ville et ses bâtiments issus des années 1950-1960 peuvent aujourd’hui s’adapter aux besoins et aux modes de vie d’aujourd’hui et de demain.

Conférence dans le cadre du projet d’attribution du label Patrimoine de la Reconstruction en Normandie à Falaise et à l’occasion de la création d’un nouveau parcours-découverte, destiné aux touristes et groupes scolaires, sur les traces de la reconstruction de Falaise.

À Falaise, les bâtiments de calcaire issus de la Reconstruction composent le décor quotidien. Mais savez-vous qui les a imaginés et conçus ? Derrière ces bâtiments se trouvent des architectes, inscrits dans une organisation complexe, de l’Etat à la ville.

Cette conférence vous propose de partir à la rencontre des architectes de la Reconstruction de Falaise, qui ont œuvré collectivement pour faire renaître la ville de ses ruines. Vous découvrirez leurs profils, leurs rôles et leurs liens au territoire. Vous apprendrez à reconnaître leurs styles et leurs interventions dans une ville pourtant reconstruite de manière homogène.

Plongez dans les coulisses de la Reconstruction, un projet collectif laissant place à l’expression de chaque architecte. Une nouvelle invitation à regarder Falaise autrement.

Pratique

✔ Le mercredi 24 juin à 11h au Mémorial de Falaise

✔ Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97

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English : Conférence Les architectes de la Reconstruction de Falaise par Éloïse Brégant-Belin

Join us on Wednesday 24 June at the Falaise Memorial for a new lecture as part of the Mercredis de l’Histoire programme. On the programme: The architects of the Falaise Reconstruction by Éloïse Brégant-Belin.

L’événement Conférence Les architectes de la Reconstruction de Falaise par Éloïse Brégant-Belin Falaise a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande