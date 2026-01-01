Conférence: Les Bretons du monde

Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2026-01-24 16:30:00

2026-01-24

L’association Apprenons la Bretagne Deskomp Breizh nouvellement créée à Carhaix, souhaite contribuer au développement de l’offre culturelle en Centre-Bretagne en proposant une conférence par mois, animée par un intervenant de qualité et expert dans son domaine, ainsi que des séjours culturels, afin de faire découvrir les trésors culturels et naturels de l’Argoat.

Conférence du jour: Les Bretons du monde

Des Antilles à la Papouasie, de New York à l’Afrique, les Bretons ont parcouru les mers, sillonné les terres et contribué à façonner le monde moderne.

Depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours, les Bretons se sont expatriés sur tous les continents et nombreux sont ceux qui ont eu des destins hors du commun.

Erwan Chartier, historien, journaliste et éditeur nous emmènera dans le sillage de cette incroyable galerie d’explorateurs et d’aventuriers. .

Karaez Park Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

