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Conférence : les capitaines corsaires français et étrangers (1689 -1815), Église Saint-Clair, Donville-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Clair · Donville-les-Bains

Conférence : les capitaines corsaires français et étrangers (1689 -1815), Église Saint-Clair, Donville-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Clair
Adresse
Rue de la vieille église, 50350 Donville-les-Bains
Ville
50350 Donville-les-Bains
Département
Manche
Tarif
Durée 1h.

Conférence : les capitaines corsaires français et étrangers (1689 -1815) Samedi 19 septembre, 16h30 Église Saint-Clair Manche

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Michel Aumont, historien, Président de la Société Française d’Histoire Maritime (SFHM) et président d’honneur de la section granvillaise de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche (SAHM) présentera une conférence ayant pour thème : « Les capitaines corsaires français et étrangers (1689 -1815).

Église Saint-Clair Rue de la vieille église, 50350 Donville-les-Bains Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie
Michel Aumont, historien, Président de la Société Française d’Histoire Maritime (SFHM) et président d’honneur de la section granvillaise de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche (SAHM)…

©mairie de Donville-les-Bains

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