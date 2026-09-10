Conférence : les capitaines corsaires français et étrangers (1689 -1815), Église Saint-Clair, Donville-les-Bains

Informations pratiques

Conférence : les capitaines corsaires français et étrangers (1689 -1815) Samedi 19 septembre, 16h30 Église Saint-Clair Manche

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Michel Aumont, historien, Président de la Société Française d’Histoire Maritime (SFHM) et président d’honneur de la section granvillaise de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche (SAHM) présentera une conférence ayant pour thème : « Les capitaines corsaires français et étrangers (1689 -1815).

Église Saint-Clair Rue de la vieille église, 50350 Donville-les-Bains Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie

Michel Aumont, historien, Président de la Société Française d’Histoire Maritime (SFHM) et président d’honneur de la section granvillaise de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche (SAHM)…

©mairie de Donville-les-Bains