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AGENDA · Donville-les-Bains

Les Capitaines corsaires français et étrangers (1689-1815) Donville-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Donville-les-Bains

Les Capitaines corsaires français et étrangers (1689-1815) Donville-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Rue de la Vieille Église
Ville
50350 Donville-les-Bains
Département
Manche
Tarif

Donville-les-Bains

Les Capitaines corsaires français et étrangers (1689-1815)

Rue de la Vieille Église Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine, Michel Aumont, Président de la Société Française d’Histoire Maritime (SFHM), présentera au cours de sa conférence plusieurs capitaines corsaires français et étrangers connus du règne de Louis XIV à la fin de l’Empire   .

Rue de la Vieille Église Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 38 41 72 43  adaireaux@yahoo.fr

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English : Les Capitaines corsaires français et étrangers (1689-1815)

L’événement Les Capitaines corsaires français et étrangers (1689-1815) Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Granville Terre et Mer

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