Informations pratiques

Donville-les-Bains

Les Capitaines corsaires français et étrangers (1689-1815)

Rue de la Vieille Église Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine, Michel Aumont, Président de la Société Française d’Histoire Maritime (SFHM), présentera au cours de sa conférence plusieurs capitaines corsaires français et étrangers connus du règne de Louis XIV à la fin de l’Empire .

Rue de la Vieille Église Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 38 41 72 43 adaireaux@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Capitaines corsaires français et étrangers (1689-1815)

L’événement Les Capitaines corsaires français et étrangers (1689-1815) Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Granville Terre et Mer