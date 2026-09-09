Conférence Les Causeries de Saverne Saverne
mercredi 23 septembre 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Conférence Les Causeries de Saverne
Musée du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 20:00:00
fin : 2026-09-23 21:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Conférence autour de Jacques Ellul par Frédéric Rognon, professeur de philosophie à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg. 0 .
Musée du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95 musee.rohan@mairie-saverne.fr
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English :
L’événement Conférence Les Causeries de Saverne Saverne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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