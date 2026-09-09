Informations pratiques

Saverne

Conférence Les Causeries de Saverne

Musée du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23 20:00:00

fin : 2026-09-23 21:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Conférence autour de Jacques Ellul par Frédéric Rognon, professeur de philosophie à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg. 0 .

Musée du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95 musee.rohan@mairie-saverne.fr

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English :

L’événement Conférence Les Causeries de Saverne Saverne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région