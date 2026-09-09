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AGENDA · Saverne

Conférence Les Causeries de Saverne Saverne

mercredi 23 septembre 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Musée du Château des Rohan
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Saverne

Conférence Les Causeries de Saverne

Musée du Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 20:00:00
fin : 2026-09-23 21:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Conférence autour de Jacques Ellul par Frédéric Rognon, professeur de philosophie à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg. 0  .

Musée du Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95  musee.rohan@mairie-saverne.fr

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English :

L’événement Conférence Les Causeries de Saverne Saverne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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