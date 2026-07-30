Informations pratiques

Aigne

CONFÉRENCE LES CAVES COOPÉRATIVES, UN PATRIMOINE MÉCONNU

22 Rue du Minervois Aigne Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Un patrimoine méconnu les caves coopératives des architectes Paul Brès et René Villeneuve. De l’exemple d’Aigne à la redécouverte de leur œuvre architecturale . Conférence et dédicace Lionel Rodriguez, attaché de conservation du patrimoine.

A l’occasion de Vignobles en Scène et en avant-première des Journées Nationales de l’Architecture:

Située au cœur du village médiéval d’Aigne, dans le Minervois héraultais, La Còla occupe l’ancienne cave coopérative construite entre 1949 et 1951 par l’architecte Paul Brès et agrandie en 1966 par René Villeneuve.

Après plus de quinze ans d’inoccupation, le bâtiment a été réhabilité par l’architecte Yves Bour pour devenir un lieu de création contemporaine, tout en conservant son esthétique brute et son héritage viticole.

Vous saurez tout avec la conférence de Lionel Rodriguez, attaché de conservation du patrimoine

Un patrimoine méconnu les caves coopératives des architectes Paul Brès et René Villeneuve.

De l’exemple d’Aigne à la redécouverte de leur œuvre architecturale .

Conférence à 19h puis dédicace.

Offre de restauration avec des produits locaux et du vin de Saint-Chinian et du Minervois. .

22 Rue du Minervois Aigne 34210 Hérault Occitanie +33 7 83 65 29 59

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English : CONFÉRENCE LES CAVES COOPÉRATIVES, UN PATRIMOINE MÉCONNU

%AB A Little-Known Heritage: The Cooperative Wine Cellars Designed by Architects Paul Brès and René Villeneuve. From the example of Aigne to the rediscovery of their architectural work %BB. Lecture and book signing: Lionel Rodriguez, heritage conservation officer.

L’événement CONFÉRENCE LES CAVES COOPÉRATIVES, UN PATRIMOINE MÉCONNU Aigne a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 PAYS HAUT LANGUEDOC VIGNOBLES