Informations pratiques

Sainte-Colome

Conférence Les châteaux de Sainte-Colome

Château et Maison Cambot Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Conférence d’Yves Lombard sur l’histoire du château de Sainte-Colome. Découvrez également le site à travers une exposition de photos, plans, maquettes et objets de reconstitution qui vous invite à remonter les siècles, de la motte féodale de Sainte-Colome aux ruines de la maison-forte du XIIIe siècle, incendiée en 1569 lors de la 3ème guerre de religion en Béarn, quand son seigneur était l’un des meilleurs ennemis de la reine Jeanne d’Albret. Basé sur les recherches récentes, un regard neuf sur un patrimoine local exceptionnel ! .

Château et Maison Cambot Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

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English : Conférence Les châteaux de Sainte-Colome

L’événement Conférence Les châteaux de Sainte-Colome Sainte-Colome a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées