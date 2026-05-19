Conférence Les châteaux et les hommes vus par un aquarelliste au XIXe s. Château de Dieulouard Dieulouard

Dieulouard

Conférence Les châteaux et les hommes vus par un aquarelliste au XIXe s.

Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-30 14:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Conférence au Château de Dieulouard Les châteaux et les hommes vus par un aquarelliste au XIXe siècle Charles-François Guibal

Présentée par Gérard Giuliato, professeur émérite d’histoire et d’archéologique médiévales à l’Université de LorraineTout public

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Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 07 15 90 chateaumusee.dieulouard@gmail.com

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English :

Conference at Château de Dieulouard: Castles and people as seen by a 19th-century watercolorist: Charles-François Guibal

Presented by Gérard Giuliato, Professor Emeritus of Medieval History and Archaeology at the University of Lorraine

L’événement Conférence Les châteaux et les hommes vus par un aquarelliste au XIXe s. Dieulouard a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PONT A MOUSSON