Informations pratiques

Ervy-le-Châtel

Conférence Les chevaliers

4 Rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Vendredi 25 septembre ERVY-LE-CHÂTEL Conférence Les chevaliers . A 18h30 à la Médiathèque Thibaud de Champagne.

Une conférence sur l’histoire des chevaliers, de leurs armes, leurs armures, de leurs légendes et de leurs places dans la société médiévale.

Places limitées, inscription auprès de la médiathèque sur place ou au +33 (0)3 25 81 64 32.

En cas de désistement merci de prévenir la médiathèque les places sont limitées. .

4 Rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32

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English :

L’événement Conférence Les chevaliers Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance