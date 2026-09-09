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Conférence Les chevaliers Ervy-le-Châtel

vendredi 25 septembre 2026 · Ervy-le-Châtel

Conférence Les chevaliers Ervy-le-Châtel

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
4 Rue Louis Pasteur
Ville
10130 Ervy-le-Châtel
Département
Aube
Tarif
Gratuit

Ervy-le-Châtel

Conférence Les chevaliers

4 Rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Vendredi 25 septembre ERVY-LE-CHÂTEL Conférence Les chevaliers . A 18h30 à la Médiathèque Thibaud de Champagne.

Une conférence sur l’histoire des chevaliers, de leurs armes, leurs armures, de leurs légendes et de leurs places dans la société médiévale.

Places limitées, inscription auprès de la médiathèque sur place ou au +33 (0)3 25 81 64 32.

En cas de désistement merci de prévenir la médiathèque les places sont limitées.   .

4 Rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 

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English :

L’événement Conférence Les chevaliers Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance

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