Informations pratiques

Ervy-le-Châtel

Dédicaces de Jean-Marie Ployé

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre ERVY-LE-CHÂTEL Dédicaces de Jean-Marie Ployé. De 10h30 à 12h à la médiathèque Thibaud de Champagne.

Tout public

L’auteur viendra vous présenter son dernier roman.

Inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr

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English :

L’événement Dédicaces de Jean-Marie Ployé Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance