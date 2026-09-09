Décorons la médiathèque automne Ervy-le-Châtel
mercredi 23 septembre 2026 · Ervy-le-Châtel
Informations pratiques
Ervy-le-Châtel
Décorons la médiathèque automne
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 16:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Mercredi 23 septembre ERVY-LE-CHATEL Décorons la médiathèque automne. De 14h30 à 16h30 à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Donnons une nouvelle garde-robe à la médiathèque en lui créant banderoles, feuilles, affiches … sur le thème de l’automne ! Pour les plus aventureux, mélangez deux thèmes.
Inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr
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English :
L’événement Décorons la médiathèque automne Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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