Conférence Les coiffes des Côtes-du-Nord de 1895 à 1915 Quatro, auditorium Baud
Conférence Les coiffes des Côtes-du-Nord de 1895 à 1915 Quatro, auditorium Baud samedi 16 mai 2026.
Baud
Conférence Les coiffes des Côtes-du-Nord de 1895 à 1915
Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Les Côtes-du-Nord, devenues Côtes-d’Armor, ne forment pas un terroir homogène breton au nord, gallo ailleurs, partagé entre Armor maritime et Argoat rural. Au tournant du XXe siècle, les coiffes connaissent leurs dernières évolutions.
Après la Première Guerre mondiale, elles disparaissent progressivement, les jeunes femmes ne les portant presque plus lors de leurs noces. En se concentrant sur la période 1895-1915, on peut encore observer la richesse, la variété et les influences économiques et sociales qui ont façonné ces coiffes matières premières, broderies, filet, coût de confection, modes urbaines.
Cette conférence mettra en lumière la diversité des coiffes costarmoricaines, souvent oubliées mais largement présentes sur les cartes postales et les photos de noce du début du XXe siècle.
Une conférence animée par Réjane et Daniel Labbé de l’association Les Modes au fil du temps.
15h gratuit sur réservation .
Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14
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English :
L’événement Conférence Les coiffes des Côtes-du-Nord de 1895 à 1915 Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté
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