Conférence Les débuts du graff et son évolution Tiers-lieu Hubertine Auclert Haut-Bocage

Haut-Bocage

Conférence Les débuts du graff et son évolution

Tiers-lieu Hubertine Auclert Rue du lavoir Haut-Bocage Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

L’artiste Zeso racontera les débuts du graff, son évolution et son parcours personnel.

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Tiers-lieu Hubertine Auclert Rue du lavoir Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 30 24 tierslieuhautbocage@gmail.com

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English :

Artist Zeso will talk about the beginnings of graffiti, its evolution and his personal journey.

L’événement Conférence Les débuts du graff et son évolution Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-04-30 par Montluçon Tourisme