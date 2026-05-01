Conférence Les débuts du graff et son évolution Tiers-lieu Hubertine Auclert Haut-Bocage
Conférence Les débuts du graff et son évolution Tiers-lieu Hubertine Auclert Haut-Bocage vendredi 29 mai 2026.
Haut-Bocage
Conférence Les débuts du graff et son évolution
Tiers-lieu Hubertine Auclert Rue du lavoir Haut-Bocage Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
L’artiste Zeso racontera les débuts du graff, son évolution et son parcours personnel.
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Tiers-lieu Hubertine Auclert Rue du lavoir Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 30 24 tierslieuhautbocage@gmail.com
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English :
Artist Zeso will talk about the beginnings of graffiti, its evolution and his personal journey.
L’événement Conférence Les débuts du graff et son évolution Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-04-30 par Montluçon Tourisme