Conférence Les écluses à poissons Auditorium La Brée-les-Bains

Informations pratiques

La Brée-les-Bains

Conférence Les écluses à poissons

Auditorium 20 rue des Ardillières La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-10

Conférence les écluses à poissons présentée par Corinne Pelletier.

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Auditorium 20 rue des Ardillières La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 77 01 foyer.brenais@gmail.com

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English : Lecture: Fish Locks

Lecture: Fish Locks, presented by Corinne Pelletier.

L’événement Conférence Les écluses à poissons La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes