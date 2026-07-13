Conférence Les écluses à poissons Auditorium La Brée-les-Bains
lundi 13 juillet 2026 · Auditorium · La Brée-les-Bains
Informations pratiques
La Brée-les-Bains
Conférence Les écluses à poissons
Auditorium 20 rue des Ardillières La Brée-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-10
Conférence les écluses à poissons présentée par Corinne Pelletier.
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Auditorium 20 rue des Ardillières La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 77 01 foyer.brenais@gmail.com
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English : Lecture: Fish Locks
Lecture: Fish Locks, presented by Corinne Pelletier.
L’événement Conférence Les écluses à poissons La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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