Conférence Les églises des vallées d’Aure et du Louron SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Conférence Les églises des vallées d’Aure et du Louron SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan samedi 5 septembre 2026.
Saint-Lary-Soulan
Conférence Les églises des vallées d’Aure et du Louron
SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Sainte-Marie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:30:00
fin : 2026-09-05 18:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Conférence de Cécile Delaumône, guide-conférencière au Pays d’art et d’histoire.
Dans le cadre du Festival des Petites Églises de Montagne et du Mois du Patrimoine.
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SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Sainte-Marie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Lecture by Cécile Delaumône, guide and lecturer at the Pays d’art et d’histoire.
As part of the Festival des Petites Églises de Montagne and Heritage Month.
L’événement Conférence Les églises des vallées d’Aure et du Louron Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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