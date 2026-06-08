Conférence Les églises des vallées d’Aure et du Louron SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan samedi 5 septembre 2026.

Saint-Lary-Soulan

Conférence Les églises des vallées d’Aure et du Louron

SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Sainte-Marie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:30:00

fin : 2026-09-05 18:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Conférence de Cécile Delaumône, guide-conférencière au Pays d’art et d’histoire.

Dans le cadre du Festival des Petites Églises de Montagne et du Mois du Patrimoine.

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SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Sainte-Marie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Lecture by Cécile Delaumône, guide and lecturer at the Pays d’art et d’histoire.

As part of the Festival des Petites Églises de Montagne and Heritage Month.

L’événement Conférence Les églises des vallées d’Aure et du Louron Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65