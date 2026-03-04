Conférence : Les Etats-Unis sont-ils toujours des alliés de l’Union européenne ?, Maison de l’Europe de Paris (nouvelle adresse), Paris

Conférence : Les Etats-Unis sont-ils toujours des alliés de l’Union européenne ? Mardi 17 mars, 18h30 Maison de l’Europe de Paris (nouvelle adresse) Paris

L’inscription à la conférence est obligatoire, dans la limite des places disponibles. Les portes ouvriront à 18h00, avec un dernier accès à 18h30.

Mardi 17 mars, de 18h30 à 20h00

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2024, la relation avec les États-Unis, alliés historiques de l’Union européenne, a été déstabilisée.

L’actuel président des États-Unis a multiplié les coups de force : droits de douane, projet d’annexion du Groenland, enlèvement du président vénézuélien … Ces comportements ont poussé l’UE, à repenser sa souveraineté stratégique et à trouver de nouvelles alliances géopolitiques et commerciales.

Cette rencontre s’appuiera notamment sur l’ouvrage de Gérard Araud, Leçons de diplomatie, éditions Tallandier, octobre 2025, qui analyse le nouvel ordre mondial provoqué par Donald Trump et propose des pistes sur le rôle à adopter pour la France et l’Europe afin de réaffirmer leur influence face aux États-Unis.

Maison de l'Europe de Paris (nouvelle adresse) 77 Av. de Versailles, 75016 Paris

Michel DERDEVET, président de la Maison de l’Europe de Paris, a l’honneur de recevoir Gérard ARAUD, ancien ambassadeur de France aux États-Unis.