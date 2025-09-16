Conférence « Les Expositions Universelles 2ème partie 1878 à 1897 » Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine

Conférence « Les Expositions Universelles 2ème partie 1878 à 1897 » Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine lundi 16 mars 2026.

Début : 2026-03-16 14:30:00

fin : 2026-03-16 16:30:00

2026-03-16

Dans le dernier quart du XIXe siècle, les expositions, les expositions universelles se tiennent dans des villes très différentes par leurs tailles.

Elles sont pour certaines villes encore peu peuplées d’être plus visibles au niveau national et international et d’affirmer leur volonté de développement économique et encore aujourd’hui elles gardent beaucoup de vestiges de ces manifestations.

Alors que Londres, encore Capitale du Monde à ce moment-là, abandonne l’organisation de tel évènement, Paris en organise deux au cours de ce quart de siècle.

En 1878, il s’agit de montrer au monde le redressement français après la défaite de 1870. Et en 1889, centième anniversaire de la Révolution, d’exalter l’œuvre politique de la République autant sur le plan technique et industriel que dans celui de l’expansion colonial.

Cette conférence dans le cadre du cycle sur l’histoire des Expositions Universelles sera donnée par Claude LYONNET.

Claude LYONNET est professeur honoraire, agrégé d’histoire et géographie.

tarif adhérent 7€ / non-adhérent 9€

contact accutb21@gmail.com ou 06.83.89.36.00

les conférences commencent à 14h30 précises ouverture des portes 14h15 .

