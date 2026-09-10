Conférence : les guerres de religion en Gascogne, Salle des fêtes de Couloume-Mondebat, Couloumé-Mondebat

Informations pratiques

Conférence : les guerres de religion en Gascogne Samedi 19 septembre, 09h30 Salle des fêtes de Couloume-Mondebat Gers

Entrée gratuite. 50 places assises. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Les guerres de Religion en Gascogne

Conférence de Danielle Marseillan, professeure d’histoire.

À 9h30, accueil devant le foyer de Mondebat autour d’un café offert.

De 10h à 11h30, conférence dans l’église de Mondebat.

Durant la seconde moitié du XVIe siècle, les guerres de Religion frappent durement la Gascogne. Derrière ces affrontements fratricides, souvent marqués par des enjeux politiques autant que religieux, émergent deux figures gasconnes majeures : Blaise de Monluc, « champion du catholicisme », et Henri de Navarre, Béarnais et protestant, futur Henri IV.

À l’issue de ces années sanglantes, la Gascogne est ruinée et exsangue. Contrairement au royaume, elle ne retrouvera jamais son éclat d’autrefois. Elle perd également son indépendance lorsqu’elle est rattachée au royaume de France en 1607, voyant dès lors son destin se fondre dans l’histoire de France.

À 12h15, bar et restauration sur place.

Salle des fêtes de Couloume-Mondebat Mairie, 32160 Couloume-Mondebat Couloumé-Mondebat 32160 Gers Occitanie 06 01 76 21 78 https://collinesenscenes.com https://www.instagram.com La salle des fêtes de Couloume-Mondebat, mitoyenne de la mairie, accueille dans le cadre des journées du patrimoine, le festival de théâtre Collines en scènes. Les deux matinées seront consacrées aux visites patrimoniales du village, les après-midi et soirée du samedi à des représentations théâtrales. L’accès se fera en voiture avec parking

Les Guerres de religion en Gascogne

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