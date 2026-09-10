Spectacle : théâtre et patrimoine, Salle des fêtes de Couloume-Mondebat, Couloumé-Mondebat

Informations pratiques

Spectacle : théâtre et patrimoine 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Couloume-Mondebat Gers

Nombre de places limité à 100 personnes. Tarifs 12€ plein tarif, 10€ tarif réduit, gratuit moins de 10 ans. Spectacle-repas samedi soir : 25€ plein tarif, 22€ tarif réduit. Tarif réduit pour adhérents, étudiants, faibles revenus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Théâtre et patrimoine

Collines en Scènes fait son festival !

Pour la deuxième année consécutive, le festival Collines en Scènes se déroule à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Les représentations auront lieu le samedi après-midi et en soirée, tandis que la matinée sera consacrée aux animations autour du patrimoine du village, présentées dans une autre fiche.

Une restauration libre sera proposée sur place le midi. Le repas du samedi soir sera accessible sur réservation, après le spectacle.

Samedi 19 septembre

Pendant les temps de repas et d’apéritif, le groupe « Swing en Bulles » proposera une animation musicale. Ce duo composé d’une contrebasse, d’un ukulélé et d’une chanteuse passionnée par l’univers des années 1920 à 1960 vous donnera peut-être envie de danser sans modération.

À 16h, découvrez « D’Artagnan, mon héros », par la compagnie La Boîte à jouer de Condom. Ce spectacle théâtral et musical rend hommage au plus célèbre des Gascons, né à Lupiac. Un voyage romanesque et plein d’humour à travers l’histoire, déjà présenté dans toute l’Europe.

À 19h, assistez à « Être ou ne pas être », de Rebecca Stella et William Mesguich. La pièce raconte l’histoire d’un enfant passionné de football qui découvre Molière et Shakespeare, mais aussi celle d’un jeune garçon ayant un père célèbre et cherchant à tracer son propre chemin dans le monde du théâtre. Un spectacle sur la transmission et la quête de soi.

À 20h30, un repas sera proposé sur réservation.

Dimanche 20 septembre

À 14h30, le Théâtre des Pantouflards présentera un spectacle de marionnettes truculentes et loquaces, destiné aux enfants. Spectacle gratuit.

À 16h30, découvrez « Tant qu’il y aura des coquelicots », écrit et interprété par Cliff Paillé, avec Lyne Lebreton. Un jeune garçon, jusque-là uniquement passionné par son ballon, découvre grâce à son institutrice le monde de la littérature. Souvent comparée au « Cercle des poètes disparus » dans une version française, cette pièce jubilatoire, récompensée par trois Petits Molières, connaît un grand succès à Avignon comme à Paris.

À 18h, clôture du festival et des Journées européennes du patrimoine.

Salle des fêtes de Couloume-Mondebat Mairie, 32160 Couloume-Mondebat Couloumé-Mondebat 32160 Gers Occitanie 06 01 76 21 78 https://collinesenscenes.com https://www.instagram.com [{« type »: « link », « value »: « https://collinesenscenes.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 01 76 21 78 »}, {« type »: « email », « value »: « collinesenscenes32@gmail.com »}] La salle des fêtes de Couloume-Mondebat, mitoyenne de la mairie, accueille dans le cadre des journées du patrimoine, le festival de théâtre Collines en scènes. Les deux matinées seront consacrées aux visites patrimoniales du village, les après-midi et soirée du samedi à des représentations théâtrales. L’accès se fera en voiture avec parking

Théâtre et Patrimoine

© Claire Campagnolle