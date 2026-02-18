Conférence Les oiseaux, par milieux, du sud chalonnais Salle d’honneur de la Mairie Saint-Gengoux-le-National

Conférence Les oiseaux, par milieux, du sud chalonnais

Salle d'honneur de la Mairie Place de l'Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

2026-03-28 16:00:00

2026-03-28

La Société d’Etudes Historiques et Naturelles organise des conférences mensuelles toute l’année. Ces conférences sont ouvertes à tous et traitent de sujets riches et variés.

Conférence de Gérard et Nadine Bourjon. .

Salle d’honneur de la Mairie Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté sehn71@wanadoo.fr

