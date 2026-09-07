[CONFÉRENCE] Les ordres du Temple et de l’Hôpital dans les villes de la chrétienté latine, Amphithéâtre de la comcom de la Plaine de l’Ain, Chazey-sur-Ain

samedi 17 octobre 2026 · Amphithéâtre de la comcom de la Plaine de l'Ain · Chazey-sur-Ain

Informations pratiques

[CONFÉRENCE] Les ordres du Temple et de l’Hôpital dans les villes de la chrétienté latine Samedi 17 octobre, 18h00 Amphithéâtre de la comcom de la Plaine de l’Ain Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T20:00:00+02:00

[CONFÉRENCE] Les ordres du Temple et de l’Hôpital dans les villes de la chrétienté latine

animée par Damien CARRAZ, directeur du département d’histoire de l’université Toulouse 2

parking gratuit

Amphithéâtre de la comcom de la Plaine de l’Ain 93 rue du château 01150 Chazey-sur-Ain Chazey-sur-Ain 01150 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://shapa01.fr/ »}]

animée par Damien CARRAZ, directeur du département d’histoire de l’université Toulouse 2 conférence conference

SHAPA