Informations pratiques

Conférence « les papetiers et leurs moulins » XVII et XIX siècle par Jeanne Valois Vendredi 18 septembre, 18h00 Mairie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Partez à la découverte d’un patrimoine discret, mais essentiel, de nos campagnes à travers une conférence consacrée aux moulins, au lien étroit qui unit les hommes et l’eau, ainsi qu’au patrimoine, souvent méconnu, des anciennes papeteries.

Une invitation à porter un nouveau regard sur ces témoins de notre histoire, qui ne manqueront pas de vous surprendre et de vous passionner.

Mairie Place Royale, 64390 Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn 64390 Moulin de Nays Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 38 50 17

conférence sur le patrimoine discret, mais essentiel de nos campagnes… Les moulins et le rapport des Hommes avec l’eau et encore plus méconnu le patrimoine des papeteries … vous serez surement et…

©amisduvieuxsauveterre