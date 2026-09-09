Visite commentée de l’espace muséographique de la Tour Monréal, Restes du château de Montréal, Sauveterre-de-Béarn
samedi 19 septembre 2026 · Restes du château de Montréal · Sauveterre-de-Béarn
Informations pratiques
Visite commentée de l’espace muséographique de la Tour Monréal 19 et 20 septembre Restes du château de Montréal Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Limité à 16 personnes en même temps dans la Tour.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Venez découvrir l’histoire de Sauveterre et du Béarn dans l’espace muséographique aménagé au sein de la tour Monréal.
Vous pourrez également admirer l’impressionnante maquette de Sauveterre-de-Béarn au Moyen Âge, fruit d’un travail exceptionnel.
Restes du château de Montréal 4 Chem. de Peyrou, 64390 Sauveterre-de-Béarn, France Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Venez découvrir l’Histoire de sauveterre et du Béarn dans l’espace muséographique aménagé à l’intérieur de la Tour Monréal et admirer l’impressionnante maquette de Sauveterre de béarn au Moyen Age!!
©amisduvieuxsauveterre
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