Sainte-Mère-Église

Conférence Les préparatifs navals de l’Opération Neptune par Christian Queffelec

Airborne Museum Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La perception du grand public des grands événements militaires est souvent influencée par le cinéma. Pour le Débarquement, des films comme Le Jour le plus long et Il faut sauver le soldat Ryan montrent surtout le transport des troupes vers les plages et le bombardement des défenses allemandes. Cette vision est pourtant très réductrice. Les marines alliées ont préparé l’invasion de l’Europe bien avant le Jour J et ont continué à soutenir la reconquête longtemps après. Sans maîtrise de la Manche ni puissance navale, une opération amphibie d’une telle ampleur aurait été impossible. Cette conférence propose d’explorer les préparatifs de l’opération planification, construction de navires spécialisés, recrutement et formation des équipages, entraînement des forces navales, préparation de l’espace maritime et actions destinées à affaiblir l’ennemi tout en dissimulant les intentions alliées. L’exécution de l’opération sera abordée lors d’une autre conférence. .

Airborne Museum Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 41 78 03

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English : Conférence Les préparatifs navals de l’Opération Neptune par Christian Queffelec

L’événement Conférence Les préparatifs navals de l’Opération Neptune par Christian Queffelec Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin