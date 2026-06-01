Sainte-Mère-Église

Rassemblement du Normandy Car Club et concert

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Un moment autour de belles voitures, du bon son et une ambiance conviviale à l’occasion de la Fête de la Musique avec le groupe Le bon temps. .

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67

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English : Rassemblement du Normandy Car Club et concert

L’événement Rassemblement du Normandy Car Club et concert Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Baie du Cotentin