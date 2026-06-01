Fête de la musique Sainte-Mère-Église
Fête de la musique Sainte-Mère-Église samedi 20 juin 2026.
Sainte-Mère-Église
Fête de la musique
Carquebut Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concerts de Mary & the Bugs, Marie et Loukass et DJ Tony.
Buvette et restauration sur place. .
Carquebut Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie comitedesfetes.carquebut@gmail.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin
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