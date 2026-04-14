Conférence — Les ressources minières du Léman : mythes, explorations et réalités, par Robert Moritz et Adrien Bonny — Biennale (re)connecting.earth 03, Maison de l’Avenir, Genève

Conférence — Les ressources minières du Léman : mythes, explorations et réalités, par Robert Moritz et Adrien Bonny — Biennale (re)connecting.earth 03 Jeudi 21 mai, 18h30 Maison de l’Avenir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00

Entre baignade, transport, eau potable ou source de nourriture, le Léman rend des services à la population de la région lémanique. Des traces d’exploitation de carrières de molasse sont encore visibles autour du Léman. Ces pierres ont notamment été utilisées dans la construction de nombreux bâtiments à Genève. Qu’en est-il aujourd’hui ? Il y a-t-il de l’or enfoui dans les fonds lacustres ? D’où provient le sel des Alpes ? Quel est le potentiel d’exploitation des minerais dans la région lémanique ?

Conférence donnée par Adrien Bonny, responsable de projet senior à l’association pour la sauvegarde du Léman, et Robert Moritz, professeur honoraire du département des sciences de la Terre de l’Université de Genève.

Cette conférence se donne dans le cadre de la Biennale (re)connecting.earth (03) — Ressources Sensibles

Du 29 avril au 14 juin, le long d’un parcours en plein air, le·la visiteur·euse sera amené·e à découvrir une exposition de 17 artistes et collectifs internationaux, qui s’emparent du thème des ressources naturelles pour faire le lien entre art, science et nature. Cette année, le parcours s’articulera entre deux institutions culturelles l’une du côté suisse l’autre du côté français : de la Comédie de Genève en passant par la Voie verte pour arriver à la Villa du Parc à Annemasse.

Plus d’info sur nos sites internet : https://art-werk.ch/fr/ et https://geneva03.reconnecting.earth/fr/

Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« link »: « https://art-werk.ch/fr/ »}, {« link »: « https://geneva03.reconnecting.earth/fr/ »}]

Le Léman rend des services quotidiennement aux populations humaines et à la nature. Qu’en est-il des ressources potentielles en minerais dans la région lémanique ?

Roman Karrer et Emma Kouassi