Conférence L’influence de la lanque basque sur l’occitan par Pierre Cames Tiers Lieu d’Azun Aucun
vendredi 11 septembre 2026 · Tiers Lieu d'Azun · Aucun
Informations pratiques
Aucun
Conférence L’influence de la lanque basque sur l’occitan par Pierre Cames
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Pierre Cames, occitaniste retrace l’histoire de l’occitan de notre territoire, le gascon et met en relief ses liens avec une langue primitive pyrénéennes: le basco-aquitain. Une plongée dans l’histoire et les secrets de cette langue toujours bien vivante.
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Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org
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English :
Pierre Cames, an Occitan scholar, traces the history of the Occitan language spoken in our region—Gascon—and highlights its connections to an ancient Pyrenean language: Basco-Aquitanian. A deep dive into the history and secrets of this language, which is still very much alive.
L’événement Conférence L’influence de la lanque basque sur l’occitan par Pierre Cames Aucun a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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