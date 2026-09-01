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Conférence L’influence de la lanque basque sur l’occitan par Pierre Cames

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Pierre Cames, occitaniste retrace l’histoire de l’occitan de notre territoire, le gascon et met en relief ses liens avec une langue primitive pyrénéennes: le basco-aquitain. Une plongée dans l’histoire et les secrets de cette langue toujours bien vivante.

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Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

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English :

Pierre Cames, an Occitan scholar, traces the history of the Occitan language spoken in our region—Gascon—and highlights its connections to an ancient Pyrenean language: Basco-Aquitanian. A deep dive into the history and secrets of this language, which is still very much alive.

L’événement Conférence L’influence de la lanque basque sur l’occitan par Pierre Cames Aucun a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65