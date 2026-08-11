La Fête du Ciel Col de Couraduque et Plaine d’Aucun Aucun
samedi 12 septembre 2026 · Col de Couraduque et Plaine d'Aucun · Aucun
Informations pratiques
Aucun
La Fête du Ciel
Col de Couraduque et Plaine d’Aucun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
8ème édition de la Fête du ciel, au col de Couraduque en Val d’Azun. Se retrouver pour voler, planer, virevolter, observer, contempler… et respirer au grand air ! Le temps d’un week-end, cet évènement vous invite à lever les yeux au ciel ou d’avoir les pieds dans le vide pour les amateurs de sensations fortes et profiter du magnifique cadre du Val d’Azun, entre le village d’Aucun et le col de Couraduque. La fête du ciel c’est le vol libre en lien avec la beauté des paysages, le respect de la nature, le vol des rapaces … La Fête du ciel s’adresse à tous en accès libre.
Programme complet en cours .
Col de Couraduque et Plaine d’Aucun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 45 24 19 lafeteduciel@gmail.com
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English :
The 8th edition of the Fête du Ciel, at the Col de Couraduque in Val d’Azun. Come together to fly, glide, twirl, observe, contemplate… and breathe in the fresh air! For one weekend, this event invites you to look up at the sky—or, for thrill-seekers, to have your feet dangling in the void—and enjoy the magnificent setting of the Val d’Azun, between the village of Aucun and the Col de Couraduque. The Festival of the Sky is all about free flight combined with the beauty of the landscapes, respect for nature, and the flight of birds of prey. The Festival of the Sky is open to everyone with free admission.
L’événement La Fête du Ciel Aucun a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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