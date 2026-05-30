Enquête théâtre AUCUN Aucun
Enquête théâtre AUCUN Aucun vendredi 21 août 2026.
Aucun
Enquête théâtre
AUCUN 21 route d’Azun Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Plongez au cœur d’une enquête policière et aidez à résoudre ce mystère en interrogeant suspects et témoins. Un Cluedo vivant et convivial ouvert à toutes et à tous !
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AUCUN 21 route d’Azun Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org
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English :
Dive into the heart of a police investigation and help solve the mystery by questioning suspects and witnesses. A lively, friendly Cluedo open to all!
L’événement Enquête théâtre Aucun a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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