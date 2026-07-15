Informations pratiques

Aucun

Crayons en nature

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Thème paysages au Col de Couret.

Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni.

Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.

Inscription par téléphone.

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Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35

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English :

Theme: Landscapes at Col de Couret.

Adults and children ages 12 and up—all skill levels—materials provided.

Alternative location and/or backup plan in case of bad weather.

Register by phone.

L’événement Crayons en nature Aucun a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65