Crayons en nature Col de Couraduque Aucun
jeudi 6 août 2026 · Col de Couraduque · Aucun
Informations pratiques
Aucun
Crayons en nature
Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Thème paysages au Col de Couret.
Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni.
Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.
Inscription par téléphone.
.
Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theme: Landscapes at Col de Couret.
Adults and children ages 12 and up—all skill levels—materials provided.
Alternative location and/or backup plan in case of bad weather.
Register by phone.
L’événement Crayons en nature Aucun a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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