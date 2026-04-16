Secrets de villages Aucun au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé RDV devant l’église Aucun
Secrets de villages Aucun au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé RDV devant l’église Aucun mercredi 22 juillet 2026.
Aucun
Secrets de villages Aucun au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé
RDV devant l’église AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
En Val d’Azun, laissez-vous séduire par cet ancien chef-lieu de la Vallée. Il a su garder les traces d’une société pastorale traditionnelle. Son bâti, son environnement et son église y sont remarquables.
Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.
Réservation en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie. .
RDV devant l’église AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the Val d’Azun, let yourself be seduced by this former capital of the valley. It has preserved the traces of a traditional pastoral society. Its buildings, surroundings and church are remarkable.
L’événement Secrets de villages Aucun au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé Aucun a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Aucun (Hautes-Pyrénées)
- Un temps pour elles Temps de partage entre parents Tiers Lieu d’Azun Aucun 25 avril 2026
- Un temps pour elles Temps de partage entre parents Tiers Lieu d’Azun Aucun 30 mai 2026
- Journée Sport adapté Montagne pour tous Col de Couraduque Aucun 13 juin 2026
- Un temps pour elles Temps de partage entre parents Tiers Lieu d’Azun Aucun 27 juin 2026