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Secrets de villages Aucun au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé RDV devant l’église Aucun

Secrets de villages Aucun au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé RDV devant l’église Aucun mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : RDV devant l'église

Adresse : AUCUN

Ville : 65400 Aucun

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Aucun

Secrets de villages Aucun au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé

RDV devant l’église AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

En Val d’Azun, laissez-vous séduire par cet ancien chef-lieu de la Vallée. Il a su garder les traces d’une société pastorale traditionnelle. Son bâti, son environnement et son église y sont remarquables.
Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.
Réservation en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie.   .

RDV devant l’église AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25 

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English :

In the Val d’Azun, let yourself be seduced by this former capital of the valley. It has preserved the traces of a traditional pastoral society. Its buildings, surroundings and church are remarkable.

L’événement Secrets de villages Aucun au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé Aucun a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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