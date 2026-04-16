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Secrets de villages Aucun au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé

RDV devant l’église AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

En Val d’Azun, laissez-vous séduire par cet ancien chef-lieu de la Vallée. Il a su garder les traces d’une société pastorale traditionnelle. Son bâti, son environnement et son église y sont remarquables.

Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.

Réservation en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie. .

RDV devant l’église AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25

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English :

In the Val d’Azun, let yourself be seduced by this former capital of the valley. It has preserved the traces of a traditional pastoral society. Its buildings, surroundings and church are remarkable.

L’événement Secrets de villages Aucun au cœur d’un village montagnard authentique et bien préservé Aucun a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65