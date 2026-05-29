Les grenouilles, lecture musicale Tiers Lieu d’Azun Aucun
Les grenouilles, lecture musicale Tiers Lieu d’Azun Aucun vendredi 17 juillet 2026.
Aucun
Les grenouilles, lecture musicale
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le conte de Cyriel Buysse retrace les pérégrinations d’un barbier à travers la nature. Un voyage musical et sensoriel passant d’images fortes à des réflexions philosophiques sur ce que nous léguons à nos enfants, sur notre liberté. Par Cynthia Gromy et Cécile Thévenot.
Gratuit.
Dès 12 ans. .
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org
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English :
Cyriel Buysse’s tale traces the wanderings of a barber through nature. A musical and sensory journey that moves from powerful images to philosophical reflections on what we’re leaving our children, and on our freedom. By Cynthia Gromy and Cécile Thévenot.
L’événement Les grenouilles, lecture musicale Aucun a été mis à jour le 2026-05-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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