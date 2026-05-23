Course d’orientation et jeu Learn-O Col de Couraduque Aucun
Course d’orientation et jeu Learn-O Col de Couraduque Aucun mercredi 15 juillet 2026.
Aucun
Course d’orientation et jeu Learn-O
Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Les mercredis de mi-juillet à mi-août
Course d’Orientation & Learn-O.
Deux aventures nature à découvrir !
Deux activités ludiques et accessibles pour s’amuser en plein air, dès 3 ans !
– Course d’Orientation partez à la recherche de balises cachées dans la nature et tentez de retrouver 6 personnages mystérieux. Esprit d’équipe, observation et challenge sont au rendez-vous !
– Learn-O un jeu interactif et éducatif, mêlant réflexion et mouvement.
Grâce à un doigt électronique, validez les balises et résolvez des énigmes sur des thèmes variés nature, maths, culture, etc. Nouveauté animaux du parc national des Pyrénées !
Chacun choisit son activité… et peut changer à tout moment !
En solo, en famille ou entre amis, tous niveaux confondus. Une seule règle s’amuser tout en apprenant !
-Activité réalisable en famille, entre amis, en groupe ! Pour petits et grands, à partir de 3 ans et tous niveaux.
-Activité animée et encadrée par Pyrénées Ludiques.
-Réservation obligatoire. .
Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 61 60 75 pyreneesludiques@gmail.com
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English :
Wednesdays from mid-July to mid-August:
Orienteering & Learn-O.
Two nature adventures to discover!
Two fun, accessible outdoor activities for 3-year-olds and up!
– Orienteering: set off in search of hidden beacons in the countryside and try to find 6 mysterious characters. Team spirit, observation and challenge are the order of the day!
– Learn-O: an interactive, educational game combining thinking and movement.
Use an electronic finger to validate markers and solve riddles on a variety of themes: nature, math, culture, etc. New: animals from the Pyrenees National Park!
Each player chooses his or her activity? and can change at any time!
Solo, with family or friends, at all levels. Just one rule: have fun while you learn!
L’événement Course d’orientation et jeu Learn-O Aucun a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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