Visites guidées de la ferme-distillerie Ors Na Bruma Ferme-distillerie Ors Na Bruma Aucun
Visites guidées de la ferme-distillerie Ors Na Bruma Ferme-distillerie Ors Na Bruma Aucun vendredi 29 mai 2026.
Aucun
Visites guidées de la ferme-distillerie Ors Na Bruma
Ferme-distillerie Ors Na Bruma AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 15:00:00
fin : 2026-10-02 16:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Tous les vendredis. Visite guidée du jardin de plantes aromatiques/médicinales et de petits fruits, de la distillerie, découverte de la distillation des plantes dans un alambic en cuivre, dégustation des produits de la ferme (liqueurs de plantes, liqueurs de fruits, Pastis du Val d‘Azun et sirops à base de plantes (sans alcool)).
Sur inscription par mail ou par téléphone.
Minimum 4 personnes, maximum 15 personnes.
Pour les groupes de 10 personnes et plus, visites à la demande. Contacter par téléphone pour définir les modalités et fixer la date. .
Ferme-distillerie Ors Na Bruma AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 78 06 81 33 contact@ors-na-bruma.fr
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English :
Every Friday. Guided tour of the aromatic/medicinal plant and berry garden, the distillery, discovery of plant distillation in a copper still, tasting of farm products (plant liqueurs, fruit liqueurs, Pastis du Val d?Azun and herbal syrups (alcohol-free)).
L’événement Visites guidées de la ferme-distillerie Ors Na Bruma Aucun a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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