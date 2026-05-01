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Spectacle L’incroyable voyage des plantes d’Annick Balleri et troc de plantes

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Tiers Lieu d’Azun reçoit un troc de plants. Surplus de semis et dernières plantations, les saints de glace sont passés, il est temps de mettre en terre ! N’hésitez pas à venir même si vous n’avez rien à échanger, il y a toujours quelques plants et boutures en trop qui cherchent un jardin pour les héberger.

Découvrez aussi pour la première fois dans notre vallée le spectacle d’Annick Baléri, superstar des jardins L’incroyable voyage des plantes.

Sans la fabuleuse épopée des plantes, le monde qui nous entoure ne ressemblerait pas à ce que nous connaissons: fruitiers implantés par les Romains, rosiers rapportés des croisades, légumes et plantes découverts par les explorateurs … Laissez-vous conter leur incroyable voyage à travers les âges et les continents.

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Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

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English :

Le Tiers Lieu d’Azun hosts a seedling barter. Surplus seedlings and last plantings, the ice saints have passed, it’s time to get planting! Don’t hesitate to come along, even if you’ve got nothing to barter: there are always a few surplus seedlings and cuttings looking for a garden to house them.

For the first time in our valley, you can also discover garden superstar Annick Baléri’s show: L’incroyable voyage des plantes.

Without the fabulous epic of plants, the world around us would not resemble what we know today: fruit trees planted by the Romans, roses brought back from the Crusades, vegetables and plants discovered by explorers… Let us tell you about their incredible journey through time and continents.

L’événement Spectacle L’incroyable voyage des plantes d’Annick Balleri et troc de plantes Aucun a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65