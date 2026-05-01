Aucun

Défi santé

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Participez au »Défi Santé » organisé par la CPTS LAVG le 22 mai en soirée.

Programme

19h une Marche de 6 km et 358m+

19h20 Trail de 9 km et 537m+

Marcheurs et coureurs se croisent sur un unique circuit de 3km. Le public pourra suivre toutes les boucles et les concurrents fatigués pourront toujours mettre le clignotant à la fin d’un tour en cas de surchauffe du moteur !

Un T-shirt est offert à tous les participants, un ravitaillement de course sera prévu à chaque boucle ainsi qu’à l’arrivée. Un pot convivial d’après course sera également organisé par la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé).

Inscription en ligne.

Renseignements complémentaires auprès de Géraldine Aubrion par téléphone.

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Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 01 45 19

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English :

participate in the Health Challenge organized by the CPTS LAVG on the evening of May 22.

Program:

7pm: a 6km, 358m+ walk

7:20pm: 9km Trail, 537m+

Walkers and runners meet on a single 3km circuit. The public can follow all the loops, and tired competitors can always put on the blinker at the end of a lap in case the engine overheats!

A T-shirt is offered to all participants, and race refreshments will be provided at each loop and at the finish. A convivial post-race drink will also be organized by the CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé).

Online registration.

For further information, please contact Géraldine Aubrion by telephone.

L’événement Défi santé Aucun a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65