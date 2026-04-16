Aucun

Journée Sport adapté Montagne pour tous

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Montagne pour tous une journée inclusive au cœur du Val d’Azun

La Station Sport Nature du Val d’Azun vous donne rendez-vous au Col de Couraduque pour une journée exceptionnelle placée sous le signe du partage, de la découverte et de l’accessibilité.

Au programme

– 9h Accueil café

– à partir de 10h Course d’orientation adaptée

– à partir de 10h Biathlon ludique

– 14h Cani-rando

– 10h et 14h Balade en attelage canin (sur présentation d’une licence sport adapté ou handisport) inscription sur place 8h-9h.

– 10h et 14h Randonnée accompagnée

– à partir de 10h -Baptême en parapente (sur réservation) sur présentation d’une licence sport adapté ou handisport)

– à partir de 10h Ateliers et animations (projection, stands, cerf-volant…)

Une montagne ouverte à tous

Pensée pour être accessible au plus grand nombre, cette journée met à l’honneur les activités de pleine nature adaptées. Que vous soyez en famille, sportif ou simplement curieux, chacun pourra profiter d’un moment convivial dans un cadre naturel d’exception.

Tout au long de la journée, des animations et initiations permettront de découvrir la montagne autrement, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Un événement engagé et collaboratif

Cette journée est organisée en partenariat avec les acteurs locaux du sport adapté et du handicap, notamment

– le Comité départemental handisport 65

– le Comité du sport adapté 65

– Pyrénées Ludiques

– Appel Sauvage

– Liberté Condition’Ailes

– le Bureau Montagne du Val d’Azun

Une belle occasion de valoriser une montagne inclusive et accessible à tous.

Des fauteuils adaptés (hippocampes) seront également mis à disposition pour faciliter l’accès aux activités.

> Inscriptions recommandées au 06 70 32 97 80.

> Restauration sur place au restaurant Le Couraduque de 9h à 18h30. .

Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 32 97 80

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English :

Mountain for all: an inclusive day in the heart of Val d’Azun

The Val d’Azun Nature Sports Resort invites you to Col de Couraduque for an exceptional day of sharing, discovery and accessibility.

Program

– 9h Welcome coffee

– from 10 a.m. ? Adapted orienteering race

– from 10am ? Fun biathlon

– 14h ? Cani-rando

– 10h and 14h Canine carriage rides (on presentation of an adapted sport or handisport license) registration on site 8h-9h.

– 10h and 14h Guided hikes

– from 10 a.m. Paragliding baptism (on reservation) on presentation of an adapted sport or handisport license)

– from 10 a.m. ? Workshops and activities (projection, stands, kite flying?)

A mountain open to all:

Designed to be accessible to as many people as possible, this day showcases adapted outdoor activities. Whether you’re a family, a sportsman or simply curious, everyone will be able to enjoy a convivial moment in an exceptional natural setting.

Throughout the day, activities and initiations will enable you to discover the mountains in a different way, in a warm and friendly atmosphere.

A committed and collaborative event

The event is organized in partnership with local players in the field of adapted and disabled sports, in particular

– the Comité départemental handisport 65

– comité du sport adapté 65

– Pyrénées Ludiques

– Appel Sauvage

– Liberté Condition?Ailes

– val d’Azun Mountain Office

A great opportunity to promote an inclusive mountain accessible to all.

Adapted wheelchairs (seahorses) will also be available to facilitate access to activities.

L’événement Journée Sport adapté Montagne pour tous Aucun a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65