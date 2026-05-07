Aucun

Les mardis de l’été en musique

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tous les mardis de juillet et août, de 18h à 20h, un rendez-vous convivial au café associatif du Tiers Lieu d’Azun pour faire découvrir vos goûts musicaux que vous jouiez d’un instrument, poussiez la chansonnette, ayez envie d’organiser un blindtest ou simplement de partager votre playlist le temps d’une soirée, le Tiers Lieu vous laisse mener la danse !

Un agenda est mis à disposition des personnes ayant envie de proposer une thématique/playlist/activité et de ceux et celles qui souhaiteraient tenir le bar durant ce créneau.

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Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

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English :

Every Tuesday in July and August, from 6pm to 8pm, the café associatif at Le Tiers Lieu d’Azun invites you to discover your musical tastes: whether you play an instrument, sing a song, organize a blindtest or simply share your playlist for the evening, Le Tiers Lieu lets you lead the dance!

A diary is available for those who would like to propose a theme/playlist/activity, and for those who would like to man the bar during this slot.

L’événement Les mardis de l’été en musique Aucun a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65