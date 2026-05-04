Aucun

Au cœur du jardin d’Ors na Bruma plantes vivantes & hydrolats artisanaux

Ferme-distillerie Ors Na Bruma AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 15:00:00

fin : 2026-09-01 16:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Tous les mardis.

Venez vivre une immersion sensorielle au cœur du jardin de la ferme-distillerie Ors na Bruma. Lors d’une balade botanique, découvrez les plantes médicinales en les touchant, les sentant et même en les goûtant. Poursuivez avec une initiation à la distillation et aux usages des hydrolats (bien-être, cuisine, cosmétique), avant de créer ensemble une boisson à partir d’hydrolats et de sirops artisanaux. Un moment convivial et gourmand, au plus près des plantes.

Sur inscription par mail ou par téléphone.

Minimum 4 personnes, maximum 10 personnes.

Pour les groupes de 10 personnes et plus, visites à la demande. Contacter par téléphone pour définir les modalités et fixer la date. .

Ferme-distillerie Ors Na Bruma AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 78 06 81 33 contact@ors-na-bruma.fr

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English :

Every Tuesday.

Come and experience a sensory immersion in the heart of the Ors na Bruma farm-distillery garden. During a botanical walk, discover medicinal plants by touching, smelling and even tasting them. Continue with an introduction to distillation and the uses of hydrosols (well-being, cooking, cosmetics), before creating a drink together from hydrosols and artisanal syrups. A convivial, gourmet moment, close to the plants.

L’événement Au cœur du jardin d’Ors na Bruma plantes vivantes & hydrolats artisanaux Aucun a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65