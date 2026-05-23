Sortie accompagnée Apéro casse-croute au coucher de soleil ! Col de Couraduque Aucun
Sortie accompagnée Apéro casse-croute au coucher de soleil ! Col de Couraduque Aucun jeudi 2 juillet 2026.
Aucun
Sortie accompagnée Apéro casse-croute au coucher de soleil !
Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:30:00
fin : 2026-08-27 22:15:00
Date(s) :
2026-07-02
Tous les jeudis soirs, à pas feutrés, direction le Soum de Berducou et son panorama 360° plein les mirettes !
Une vue depuis le Pic du Midi de Bigorre jusqu’aux sommets du Béarn.
Là-haut, un casse-croute gourmand et local vous y attend !
Retour à la tombée de la nuit.
– Pour tous, à partir de 7 ans (250 m de dénivelés).
– Réservation obligatoire.
– Sortie encadrée et animée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.
– Equipement à prévoir: chaussures et sac de randonnée, petit encas, eau, tenue de pluie, chapeau ou casquette, polaire, lunettes de soleil et crème solaire !
– Casse-croûte local compris dans le prix. .
Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03 bmva65@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Thursday evening, we take our hushed steps to the Soum de Berducou and its breathtaking 360° panorama!
A view from the Pic du Midi de Bigorre to the peaks of Béarn.
Up there, a gourmet local snack awaits you!
Return at dusk.
L’événement Sortie accompagnée Apéro casse-croute au coucher de soleil ! Aucun a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Aucun (Hautes-Pyrénées)
- Visites guidées de la ferme-distillerie Ors Na Bruma Ferme-distillerie Ors Na Bruma Aucun 29 mai 2026
- Spectacle L’incroyable voyage des plantes d’Annick Balleri et troc de plantes Tiers Lieu d’Azun Aucun 29 mai 2026
- Un temps pour elles Temps de partage entre parents Tiers Lieu d’Azun Aucun 30 mai 2026
- La fête des enfants Col de Couraduque Aucun 31 mai 2026
- Découverte florale à la rencontre des plantes sauvages Village Aucun 2 juin 2026