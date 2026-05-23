Aucun

Sortie accompagnée Apéro casse-croute au coucher de soleil !

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:30:00

fin : 2026-08-27 22:15:00

Date(s) :

2026-07-02

Tous les jeudis soirs, à pas feutrés, direction le Soum de Berducou et son panorama 360° plein les mirettes !

Une vue depuis le Pic du Midi de Bigorre jusqu’aux sommets du Béarn.

Là-haut, un casse-croute gourmand et local vous y attend !

Retour à la tombée de la nuit.

– Pour tous, à partir de 7 ans (250 m de dénivelés).

– Réservation obligatoire.

– Sortie encadrée et animée par le Bureau Montagne du Val d’Azun.

– Equipement à prévoir: chaussures et sac de randonnée, petit encas, eau, tenue de pluie, chapeau ou casquette, polaire, lunettes de soleil et crème solaire !

– Casse-croûte local compris dans le prix. .

Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03 bmva65@gmail.com

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English :

Every Thursday evening, we take our hushed steps to the Soum de Berducou and its breathtaking 360° panorama!

A view from the Pic du Midi de Bigorre to the peaks of Béarn.

Up there, a gourmet local snack awaits you!

Return at dusk.

L’événement Sortie accompagnée Apéro casse-croute au coucher de soleil ! Aucun a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65