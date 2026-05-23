Aucun

Découverte florale à la rencontre des plantes sauvages

Village AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 16:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Tous les mardis et vendredis de 16h à 18h (de début juin à fin août), partez à la découverte des plantes communes, sauvages, comestibles et médicinales en Val d’Azun (souvent autour des villages d’Aucun ou Arrens-Marsous).

L’idée est de découvrir les plantes sauvages communes, leurs vertus médicinales et culinaires et de déguster sur place des mets délicieux à base de ces végétaux.

L’atelier sera sous forme d’une courte balade environ 1 à 2 km, durée moyenne d’1h30 avec 30 minutes de dégustation

Cet atelier sera présenté par

– Catherine MIGNAUD cheffe passionnée de nature.

– Julie MOREAU naturopathe passionnée de nature également.

La réservation est obligatoire.

Les lieux de départ seront précisés à la réservation soit par email aufildesvegetaux@gmail.com ; soit par téléphone au 06 37 23 37 37.

Découvrez la richesse du règne végétal en faisant appel à tous vos sens.

Nous vous invitons à apprivoiser ces plantes et à les déguster. .

Village AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 37 23 37 37 aufildesvegetaux@gmail.com

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English :

Every Tuesday and Friday from 4pm to 6pm (early June to late August), discover common, wild, edible and medicinal plants in the Val d’Azun (often around the villages of Aucun or Arrens-Marsous).

The idea is to discover common wild plants, their medicinal and culinary virtues, and to taste delicious dishes based on these plants.

The workshop will take the form of a short walk: approx. 1 to 2 km, averaging 1? hours, with a 30-minute tasting session

This workshop will be presented by

? Catherine MIGNAUD: chef with a passion for nature.

? Julie MOREAU: naturopath, also passionate about nature.

Booking is compulsory.

Departure points will be specified on reservation: either by email: aufildesvegetaux@gmail.com ; or by telephone on 06 37 23 37 37.

L’événement Découverte florale à la rencontre des plantes sauvages Aucun a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65