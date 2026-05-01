Aucun

La fête des enfants

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La Fête des enfants.

Évènement solidaire pour l’école d’Aucun organisé par l’APE RPI Aucun-Bun-Gaillagos-Sireix.

Au programme

-Dès 14h30

4 parcours de course à pied pour enfants (sur inscription).

Animations, maquillage, buvette

-A 17h

Concert avec le groupe Willo.

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Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 17 43 70 ape.aucun@gmail.com

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English :

The Children’s Festival.

Solidarity event for the Aucun school organized by the APE RPI Aucun-Bun-Gaillagos-Sireix.

On the program:

-From 2:30 pm:

4 running courses for children (registration required).

Entertainment, face painting, refreshments

-At 5pm:

Concert by the group Willo.

L’événement La fête des enfants Aucun a été mis à jour le 2026-05-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65