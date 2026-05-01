La fête des enfants Col de Couraduque Aucun
La fête des enfants Col de Couraduque Aucun dimanche 31 mai 2026.
Aucun
La fête des enfants
Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
La Fête des enfants.
Évènement solidaire pour l’école d’Aucun organisé par l’APE RPI Aucun-Bun-Gaillagos-Sireix.
Au programme
-Dès 14h30
4 parcours de course à pied pour enfants (sur inscription).
Animations, maquillage, buvette
-A 17h
Concert avec le groupe Willo.
.
Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 17 43 70 ape.aucun@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Children’s Festival.
Solidarity event for the Aucun school organized by the APE RPI Aucun-Bun-Gaillagos-Sireix.
On the program:
-From 2:30 pm:
4 running courses for children (registration required).
Entertainment, face painting, refreshments
-At 5pm:
Concert by the group Willo.
L’événement La fête des enfants Aucun a été mis à jour le 2026-05-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Aucun (Hautes-Pyrénées)
- Défi santé Col de Couraduque Aucun 22 mai 2026
- Visites guidées de la ferme-distillerie Ors Na Bruma Ferme-distillerie Ors Na Bruma Aucun 29 mai 2026
- Un temps pour elles Temps de partage entre parents Tiers Lieu d’Azun Aucun 30 mai 2026
- Journée Sport adapté Montagne pour tous Col de Couraduque Aucun 13 juin 2026
- Un temps pour elles Temps de partage entre parents Tiers Lieu d’Azun Aucun 27 juin 2026