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La fête des enfants Col de Couraduque Aucun

La fête des enfants Col de Couraduque Aucun dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Col de Couraduque

Adresse : AUCUN

Ville : 65400 Aucun

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Aucun

La fête des enfants

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

La Fête des enfants.

Évènement solidaire pour l’école d’Aucun organisé par l’APE RPI Aucun-Bun-Gaillagos-Sireix.

Au programme
-Dès 14h30
4 parcours de course à pied pour enfants (sur inscription).
Animations, maquillage, buvette

-A 17h
Concert avec le groupe Willo.
  .

Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 17 43 70  ape.aucun@gmail.com

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English :

The Children’s Festival.

Solidarity event for the Aucun school organized by the APE RPI Aucun-Bun-Gaillagos-Sireix.

On the program:
-From 2:30 pm:
4 running courses for children (registration required).
Entertainment, face painting, refreshments

-At 5pm:
Concert by the group Willo.

L’événement La fête des enfants Aucun a été mis à jour le 2026-05-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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