Aucun

Vide-grenier

Rue de Pradet AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Des habitant.e.s d’Aucun et le Tiers Lieu d’Azun vous invite à un vide grenier au cœur du village. Une rencontre conviviale pour faire de la place dans les maisons et greniers !

2€ le mètre linéaire. Sur inscription par téléphone ou par mail.

Buvette et casse-croûte sur place.

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Rue de Pradet AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

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English :

Residents of Aucun and the Tiers Lieu d’Azun invite you to a garage sale in the heart of the village. A convivial gathering to make room in homes and attics!

2? per linear meter. Registration by phone or e-mail.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Vide-grenier Aucun a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65