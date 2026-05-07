Vide-grenier Rue de Pradet Aucun
Vide-grenier Rue de Pradet Aucun dimanche 28 juin 2026.
Aucun
Vide-grenier
Rue de Pradet AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Des habitant.e.s d’Aucun et le Tiers Lieu d’Azun vous invite à un vide grenier au cœur du village. Une rencontre conviviale pour faire de la place dans les maisons et greniers !
2€ le mètre linéaire. Sur inscription par téléphone ou par mail.
Buvette et casse-croûte sur place.
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Rue de Pradet AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org
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English :
Residents of Aucun and the Tiers Lieu d’Azun invite you to a garage sale in the heart of the village. A convivial gathering to make room in homes and attics!
2? per linear meter. Registration by phone or e-mail.
Refreshments and snacks on site.
L’événement Vide-grenier Aucun a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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