Initiation à l’oenologie Tiers Lieu d’Azun Aucun
Initiation à l’oenologie Tiers Lieu d’Azun Aucun vendredi 3 juillet 2026.
Aucun
Initiation à l’oenologie
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 21:00:00
Date(s) :
2026-07-03
François, caviste des Jolies Cuvées de Marsous, vous propose un nouvel atelier d’initiation à l’oenologie. Accompagné.e.s par ce passionné, découvrez les grands vins de nos régions de France, les particularités des cépages et tous les bons réflexes pour goûter un vin.
Sur inscription via Hello Asso. 10€ par personne.
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Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org
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English :
François, caviste at Les Jolies Cuvées de Marsous, offers a new introductory wine workshop. Accompanied by this enthusiast, discover the great wines of France’s regions, the particularities of each grape variety and all the right reflexes for tasting wine.
Registration via Hello Asso. 10? per person.
L’événement Initiation à l’oenologie Aucun a été mis à jour le 2026-05-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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