Aucun

Course d’orientation et jeu Learn-O

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Course d’Orientation & Learn-O.

Deux aventures nature à découvrir !

Deux activités ludiques et accessibles pour s’amuser en plein air, dès 3 ans !

– Course d’Orientation partez à la recherche de balises cachées dans la nature et tentez de retrouver 6 personnages mystérieux. Esprit d’équipe, observation et challenge sont au rendez-vous !

– Learn-O un jeu interactif et éducatif, mêlant réflexion et mouvement.

Grâce à un doigt électronique, validez les balises et résolvez des énigmes sur des thèmes variés nature, maths, culture, etc. Nouveauté animaux du parc national des Pyrénées !

Chacun choisit son activité… et peut changer à tout moment !

En solo, en famille ou entre amis, tous niveaux confondus. Une seule règle s’amuser tout en apprenant !

-Activité réalisable en famille, entre amis, en groupe ! Pour petits et grands, à partir de 3 ans et tous niveaux.

-Activité animée et encadrée par Pyrénées Ludiques.

-Réservation obligatoire. .

Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 61 60 75 pyreneesludiques@gmail.com

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English :

Orienteering & Learn-O.

Two nature adventures to discover!

Two fun, accessible outdoor activities for 3-year-olds and up!

– Orienteering: set off in search of beacons hidden in nature, and try to find 6 mysterious characters. Team spirit, observation and challenge are the order of the day!

– Learn-O: an interactive, educational game combining thinking and movement.

Use an electronic finger to validate markers and solve riddles on a variety of themes: nature, math, culture, etc. New: animals from the Pyrenees National Park!

Each player chooses his or her activity? and can change at any time!

Solo, with family or friends, at all levels. Just one rule: have fun while you learn!

L’événement Course d’orientation et jeu Learn-O Aucun a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65